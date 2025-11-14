В Мурманском аэропорту из-за непогоды задерживаются несколько рейсов

Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Мурманска из-за непогоды. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным табло, задерживаются на прилет рейсы из Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, также четыре рейса в эти же города опаздывают на вылет.

В Мурманскую область в пятницу пришел циклон — в регионе ветрено и снежно. Несколько дорог, в том числе участки федеральной трассы, закрыты для движения автомобилей. В некоторых школах Кольского полуострова отменили занятия.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что по состоянию на 12 ноября большая часть, 80%, территории России покрыта снегом. По словам синоптика, на европейской части России снег уже выпал в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области, в Коми, а также в Мурманской области. Снежный покров еще небольшой, «но уже пять дней лежит в перечисленных регионах».

Ранее москвичей предупредили о снегопадах.