На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик перечислил заснеженные российские регионы

Синоптик Вильфанд: 80% России уже покрыто снегом
true
true
true
close
Arh-sib/Shutterstock/FOTODOM

По состоянию на 12 ноября большая часть территории России покрыта снегом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В общей сложности 80% территории страны покрыты снегом», — отметил эксперт.

По словам Вильфанда, на европейской части России снег уже выпал в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области, в Коми, а также в Мурманской области. Снежный покров еще небольшой, «но уже пять дней лежит в перечисленных регионах».

До этого Вильфанд сообщил, что первый снег в Москве прогнозируется в предстоящие выходные — в воскресенье погода будет близка к зимней. Как рассказал специалист, до конца рабочей недели температура воздуха в столичном регионе будет высокой по отношению к климатической норме за счет того, что воздушные массы будут перемещаться с юго-запада и юга. Вильфанд уточнил, что в пятницу температура воздуха будет положительной, поэтому в городе будет дождь. При этом в субботу все-таки будет дождь, но уже со снегом, который постепенно будет образовываться в полноценный снег.

Ранее москвичей предупредили о снегопадах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами