Синоптик перечислил заснеженные российские регионы

По состоянию на 12 ноября большая часть территории России покрыта снегом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В общей сложности 80% территории страны покрыты снегом», — отметил эксперт.

По словам Вильфанда, на европейской части России снег уже выпал в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области, в Коми, а также в Мурманской области. Снежный покров еще небольшой, «но уже пять дней лежит в перечисленных регионах».

До этого Вильфанд сообщил, что первый снег в Москве прогнозируется в предстоящие выходные — в воскресенье погода будет близка к зимней. Как рассказал специалист, до конца рабочей недели температура воздуха в столичном регионе будет высокой по отношению к климатической норме за счет того, что воздушные массы будут перемещаться с юго-запада и юга. Вильфанд уточнил, что в пятницу температура воздуха будет положительной, поэтому в городе будет дождь. При этом в субботу все-таки будет дождь, но уже со снегом, который постепенно будет образовываться в полноценный снег.

Ранее москвичей предупредили о снегопадах.