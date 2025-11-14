На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минстрой сообщил о передаче домовых чатов Max органам стройнадзора

Минстрой: Органы стройнадзора станут владельцами домовых чатов в Max
Владимир Астапкович/РИА Новости

Владельцами домовых чатов в Max будут региональные органы стройнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя России.

«Предполагается, что в качестве владельцев таких чатов будут закреплены представители органов регионального государственного жилищного надзора, что позволит обеспечить функционирование официальных чатов независимо от смены управляющей компании», — пояснили в министерстве.

12 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса заявил, что до конца текущего года в Max должны быть созданы чаты жильцов для каждого многоквартирного дома в стране. При этом в Госдуме отметили, что вопрос о принудительном подключении жителей многоквартирных домов (МКД) к чатам в мессенджере Max пока не рассматривается.

