Минстрой сообщил о передаче домовых чатов Max органам стройнадзора

Владельцами домовых чатов в Max будут региональные органы стройнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя России.

«Предполагается, что в качестве владельцев таких чатов будут закреплены представители органов регионального государственного жилищного надзора, что позволит обеспечить функционирование официальных чатов независимо от смены управляющей компании», — пояснили в министерстве.

12 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса заявил, что до конца текущего года в Max должны быть созданы чаты жильцов для каждого многоквартирного дома в стране. При этом в Госдуме отметили, что вопрос о принудительном подключении жителей многоквартирных домов (МКД) к чатам в мессенджере Max пока не рассматривается.

