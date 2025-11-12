На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Предпринимателям упростили подключение к MAX

Более 700 тысяч российских компаний-партнеров смогут подключиться к MAX
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Более 700 тыс. российских компаний, которые зарегистрированы на платформе поддержки предпринимателей МСП.РФ, смогут подключиться к платформе MAX, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Предприниматели смогут интегрировать в мессенджер MAX сервисы онлайн-продажи с помощью мини-приложений, приема платежей и поддержки клиентов.

Также предприниматели смогут автоматизировать работу с клиентами, снизить нагрузку на поддержку через чат-бота и усилить PR и маркетинг в собственных каналах.

Напомним, партнеры получили возможность подключиться к платформе MAX 23 октября 2025 года. На первом этапе к ней могли подключиться компании, которые опубликовали приложение в RuStore.

Всего за 2 недели к платформе подключились более 5 тыс. организаций, включая образовательную платформу «Учи.ру», ЦУМ, сервис ЮMoney и другие.

