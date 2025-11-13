На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ответили на вопрос о принудительном подключении жителей домов к чату в Max

Кошелев: принудительное подключение к домовым чатам в Max не планируется
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вопрос о принудительном подключении жителей многоквартирных домов (МКД) к чатам в мессенджере Max пока не рассматривается. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

12 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса заявил, что до конца текущего года в Max должны быть созданы чаты жильцов для каждого многоквартирного дома в стране.

«Данное распоряжение пока носит характер рекомендации, а не законодательно закрепленной обязанности. Вопрос о принудительном подключении жильцов к чату не рассматривается», — сказал депутат.

Он отметил, что полноценная реализация этой инициативы требует изменений в законодательстве, так как в правовых актах отсутствует понятие «домовой чат», а также нет четкого механизма, обязывающего создавать такие чаты.

По его мнению, функции по созданию и администрированию чатов в МКД лягут на управляющие компании или советы домов.

Окончательные правила использования чатов в Max будут уточнены в процессе внедрения, добавил Кошелев.

Ранее регионам РФ предрекли отключение мобильного интернета вслед за Ульяновском.

