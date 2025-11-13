На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гособвинение запросило 11 лет колонии для рэпера Obe 1 Kanobe по статье о наркотиках

ТАСС: прокурор запросил для рэпера Obe 1 Kanobe по статье о сбыте наркотиков
Оби Канобович/VK

Гособвинение запросило 11 лет колонии для рэпера Obe 1 Kanobe (настоящее имя Никита Вартиков) по статье о покушении на сбыт запрещенных веществ. Об этом пишет ТАСС.

«Прошу признать Вартикова виновным и назначить ему 11 лет в колонии строгого режима», — сказала представитель гособвинения.

Полицейские задержали Вартикова, ранее судимого за хулиганство и, вероятно, оборудовавшего парник для выращивания конопли в съемной квартире в Совхозе имени Ленина (Московская область), 28 марта.

У артиста изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также банки с частями растения и оборудование.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, рэпер отправили в СИЗО.

На видео из квартиры исполнителя, позже опубликованном МВД России, можно разглядеть кусты марихуаны и необходимое для выращивания оборудование. Вартиков тогда отказался комментировать причины своего задержания и предложил дождаться официальных обвинений.

