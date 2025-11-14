Во ФСИН рассказали о задержании ряда руководящих лиц челябинского управления

В пресс-бюро ФСИН России подтвердили задержание ряда руководящих лиц Главного управления службы по Челябинской области по подозрению в коррупции и превышении полномочий. Об этом пишет РИА Новости.

Силовики задержали первого замначальника ГУФСИН полковника внутренней службы Бульчука С.М., начальника Управления собственной безопасности ГУФСИН полковника внутренней службы Мохова О.Н. и главного бухгалтера главной бухгалтерии ГУФСИН полковника внутренней службы Уфимцева М.И.

Уточняется, что речь идет о получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих структур.

О задержании нескольких руководителей челябинского ГУФСИН стало известно 14 ноября. Возбуждены дела о превышении полномочий и даче взятки. Проводятся следственно-оперативные действия по местам службы и жительства подозреваемых. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Накануне главу пресс-службы петербургской полиции Вячеслава Степченко отправили под домашний арест. По данным следствия, с 2022 года администратор портала «Конкретно.ру» за взятки получал у Степченко ежедневные полицейские сводки. Общая сумма переводов превысила 660 тысяч рублей.

Ранее в отношении депутата Госдумы Вороновского возбудили дело о взятке.