Главу пресс-службы петербургской полиции отправили под домашний арест

Главу пресс-службы петербургской полиции Вячеслава Степченко отправили под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

Следствие настаивало на заключении его под стражу.

По данным следствия, с 2022 года администратор портала «Конкретно.ру» регулярно передавал взятки начальнику управления информации и общественных связей регионального главка МВД в обмен на ежедневные полицейские сводки и видеоматериалы мониторингового центра. Общая сумма переводов превысила 660 тысяч рублей.

Сам полковник признал получение взятки, уточнив, что действовал из служебных интересов, чтобы контролировать инфополе издания. Он пояснил, что предоставлял сведения с условием публикации информации, необходимой изданию, и что личного обогащения при этом не имел, так как деньги не доходили до его семьи.

В отношении Степченко предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Администратору ресурса, 65-летнему мужчине, инкриминируется пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). В ближайшее время суд должен определить окончательную меру пресечения.

