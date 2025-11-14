В отношении депутата Госдумы Вороновского возбудили дело о взятке

«Ъ»: СК возбудил дело о взятке в отношении депутата Вороновского, он не задержан

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, Вороновский лишен депутатской неприкосновенности. Он встретился со следователем, но официальное обвинение парламентарию пока не предъявили. Вороновский остался в статусе подозреваемого, он воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя и своих близких.

По версии следствия, Вороновский получил 25 млн рублей от руководителя Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо в 2019–2020 годах.

10 ноября глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба заявил, что подозреваемый в коррупции Вороновский выразил готовность сотрудничать со следствием. По его словам, сам депутат считает обвинение «постыдным для себя» и намерен доказать свою невиновность.

31 октября в Госдуму поступило представление от Генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Вороновского.

Ранее в Дагестане по обвинению в коррупции задержали главу учебного учреждения.