Стало известно о задержании ряда руководителей челябинского ГУФСИН по подозрению в коррупции

Интерфакс: ряд руководителей ГУФСИН Челябинска задержан по подозрению во взятках
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской области задержали ряд руководителей Главного управления ФСИН по региону, их подозревают в получении взяток. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на правоохранительные органы.

«Задержан первый заместитель начальника управления полковник Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН по региону полковник Олег Мохов, главный бухгалтер ведомства полковник Марина Уфимцева, а также представитель коммерческой организации, подозреваемый в даче взяток указанным должностных лицам», — сказал журналистам источник.

Возбуждены дела о превышении полномочий и даче взятки. Проводятся следственно-оперативные действия по местам службы и жительства подозреваемых. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В пресс-службе челябинского УФСБ России агентству также подтвердили эту информацию.

Накануне главу пресс-службы петербургской полиции Вячеслава Степченко отправили под домашний арест. По данным следствия, с 2022 года администратор портала «Конкретно.ру» регулярно передавал взятки начальнику управления информации и общественных связей регионального главка МВД в обмен на ежедневные полицейские сводки и видеоматериалы мониторингового центра. Общая сумма переводов превысила 660 тысяч рублей.

Ранее в отношении депутата Госдумы Вороновского возбудили дело о взятке.

