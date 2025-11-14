На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фрагменты беспилотника упали на территорию хлебокомбината в Новороссийске

Обломки дрона упали на территорию Новороссийского комбината хлебопродуктов
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Фрагменты беспилотника упали на территорию Новороссийского комбината хлебопродуктов. Об этом «Интерфакс» сообщил генеральный директор предприятия Юрий Медведев.

По его словам, критичных повреждений инфраструктуры нет, никто из сотрудников предприятия не пострадал.

«Терминал вернулся к штатной работе», — отметил он.

14 ноября обломки беспилотных летательных аппаратов также упали на контейнерный терминал «НУТЭП» (входит в группу компаний «Дело») в Новороссийске. Отмечается, что в настоящее время терминалы «ДелоПортс» работают в штатном режиме. Работы по устранению последствий атаки продолжаются.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что город Новороссийск ночью подвергся массированной атаке беспилотников: повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис». Один человек пострадал, трое членов экипажа корабля госпитализированы.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. 66 дронов было уничтожено над Краснодарским краем.

Ранее Вооруженные силы России ударили по объектам инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

