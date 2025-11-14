Военные за ночь сбили свыше 200 дронов над Россией

Силы ПВО за ночь над 11 регионами РФ и Черным морем сбили 216 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что 66 дронов перехвачено над территорией Краснодарского края, 45 — над Саратовской областью, 19 — над республикой Крым.

Восемь беспилотников уничтожено над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, четыре — над Белгородской областью, три — над Тамбовской областью, два — над Брянской областью.

По одному БПЛА сбито над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. Еще 59 беспилотников российские военные уничтожили над акваторией Черного моря.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что город Новороссийск ночью подвергся массированной атаке беспилотников: повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис». Один человек пострадал, трое членов экипажа корабля госпитализированы.

Ранее в России ограничили работу 11 аэропортов из-за атак беспилотников.