Фрагменты дрона упали на предприятие в Новороссийске

Фрагменты беспилотника упали на контейнерный терминал ГК «Дело» в Новороссийске

Фрагменты беспилотных летательных аппаратов упали на контейнерный терминал «НУТЭП» (входит в группу компаний «Дело») в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба ГК в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время терминалы «ДелоПортс» работают в штатном режиме. Работы по устранению последствий атаки продолжаются.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что город Новороссийск ночью подвергся массированной атаке беспилотников: повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис». Один человек пострадал, трое членов экипажа корабля госпитализированы.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. 66 дронов было уничтожено над Краснодарским краем.

Ранее в России ограничили работу 11 аэропортов из-за атак беспилотников.