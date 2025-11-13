На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ ударили по объектам инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах армии страны, а также уничтожили около 20 безэкипажных катеров. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары по пунктам временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

«Уничтожены до 19 безэкипажных катеров и три буксира», — добавили в ведомстве.

Утром 13 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ВС РФ отразили атаку украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Морские дроны заметили в районе города Туапсе.

12 ноября в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие страны с помощью беспилотников «Герань-2» уничтожили пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенного пункта Октябрьское в Сумской области. Боевая задача была выполнена в ходе формирования буферной зоны на территории региона.

Ранее российские операторы дронов ликвидировали пикапы с военными ВСУ в Харьковской области.

