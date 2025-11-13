На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Следственный комитет провел обыски у арестованной заммэра Ялты

СК провел обыски по месту жительства и работы заммэра Ялты Беломестновой
РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета провели обыски по месту работы и жительства арестованной за крупную взятку заммэра Ялты Ирины Беломестновой. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.

«Следствием проведены все неотложные действия, в том числе — обыски по месту работы и жительства обвиняемой, изъята документация и предметы, представляющие интерес по уголовному делу», — отмечается в сообщении.

До этого городской суд Ялты избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Ирины Беломестновой. Она будет находиться под стражей до 10 января 2026 года. Заммэра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году она получила от директора коммерческой фирмы взятку в 2,5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов, а также последующее беспрепятственное принятие и оплату выполненных подрядных работ по муниципальным контрактам.

12 ноября в Telegram-канале помощника главы Крыма Ольги Курлаевой появилась информация о задержании заместителя мэра Ялты сотрудниками правоохранительных органов. Имя задержанной чиновницы Курлаева не уточнила. При этом она отметила, что в в здании администрации прошли оперативные действия, чиновники оказывали необходимое содействие следствию.

Ранее жителя Ялты приговорили к 14 годам колонии за сотрудничество с СБУ.

