В Крыму задержали заместителя мэра Ялты

Правоохранители задержали заместителя мэра Ялты. Об этом сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева в своем Telegram-канале.

«По моей информации, задержана заместитель мэра города», — написала она.

По ее словам, в здании администрации работают силовики. Чиновники оказывают им содействие. Глава города Янина Павленко находится на рабочем месте.

11 ноября в Следственном комитете РФ сообщили, что мэр города Владимира Дмитрий Наумов пойдет под суд по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По соответствующей статье УК градоначальнику грозит до 15 лет колонии. На денежные средства и украшения на сумму около 1,3 млн руб., а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн руб., оформленный на жену Наумова, наложили арест.

24 октября экс-главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко заподозрили в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело. Чиновника задержали в тот же день. В конце января этого года городская дума Ростова-на-Дону приняла досрочную отставку Логвиненко.

Ранее с экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда рублей.