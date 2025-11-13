Заммэра Ялты отправили под арест на 60 суток

Заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере

Ялтинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для задержанной заместителя мэра Ялты Ирины Беломестновой. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беломестновой Ирины Евгеньевны — заместителя главы администрации города Ялта – начальника управления капитального строительства администрации города Ялта Республики Крым, обвиняемой органами предварительного расследования в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в официальном сообщении.

Ирина Беломестнова будет находиться под стражей до 10 января 2026 года.

12 ноября в Telegram-канале помощника главы Крыма Ольги Курлаевой появилась информация о задержании заместителя мэра Ялты сотрудниками правоохранительных органов. Имя задержанной чиновницы Курлаева не уточнила. При этом она отметила, что в здании администрации прошли оперативные действия, чиновники оказывали необходимое содействие следствию.

