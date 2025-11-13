Стали известны подробности о задержанной заммэра Ялты

Задержанной накануне заместителем главы администрации Ялты оказалась Ирина Беломестнова, которая отвечала за строительство и благоустройство города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных госструктурах.

«Задержанная – Ирина Беломестнова», — передает агентство слова собеседника.

Сообщается, что будучи заместителем главы администрации города женщина курировала вопросы строительства и благоустройства.

12 ноября помощник главы Крыма Ольга Курлаева в своем Telegram-канале сообщила, что правоохранители задержали заместителя мэра Ялты, но не назвала ее имени. По ее словам, в здании администрации в настоящий момент работают силовики, чиновники оказывают им содействие. Сам глава города Янина Павленко также находится на рабочем месте.

Накануне в Следственном комитете РФ сообщили, что мэр города Владимира Дмитрий Наумов пойдет под суд по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По соответствующей статье УК градоначальнику грозит до 15 лет колонии. На денежные средства и украшения на сумму около 1,3 млн руб., а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн руб., оформленный на жену Наумова, наложили арест.

