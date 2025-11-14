Временные ограничения ввели еще в пяти российских аэропортах

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Оренбурга, Самары и Уфы. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

До этого сообщалось, что в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Также расширенные ограничения ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский).

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.