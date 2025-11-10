На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине рассказали о многочасовых отключениях света в Киеве

«Страна.ua»: в Киеве в среднем 16 часов в день нет стабильного электроснабжения
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве в среднем 14-16 часов в день отсутствует стабильное электроснабжение. Об этом заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев, сообщает издание «Страна.ua».

«С чем это связано? Первое – это и погодные условия. Видим сегодня такое туманное утро в Киеве, и в соответствии с этим сверхнизко работают наши солнечные электростанции», – cказал Игнатьев.

Также он отметил, что Вооруженные силы России атаковали две сверхмощные теплоэлектростанции в Киевской (Трипольская ТЭС) и Харьковской областях (Змиевская ТЭС).

10 ноября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что обстановка на Украине приблизилась к критической на фоне проблем с блэкаутами.

В ночь на 8 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

Ранее энергетик назвал потенциальное решение РФ, которого всерьез опасаются в Киеве.

