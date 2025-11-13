На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США на ограбление приехали девять человек в одном авто

NYP: в США 9 человек вместились в Hyundai Sonata ради ограбления
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В штате Вирджиния (США) полиция зафиксировала странный инцидент с группой злоумышленников в масках. Девять мужчин странным образом выбрались из машины, а затем отправились совершать преступление, сообщает New York Post.

На кадрах видеонаблюдения, подходящих для бульварной комедии, видно, как стесненные в своих силах преступники въезжают на парковку в Уоррентоне, после чего все девять человек чудесным образом вылезают из крошечной Hyundai Sonata, пишет издание.

Что именно украли злоумышленники и куда скрыли добычу, в настоящее время не сообщается полицией штата. В то же время правоохранители просят помочь в установлении личностей подозреваемых. По данным офиса шерифа округа Фокьер, который сейчас проводит расследование, группа злоумышленников затем отправилась грабить расположенное неподалеку коммерческое здание.

6 ноября в США арестовали мужчину, ограбившего десятки магазинов c Lego. Ущерб от его действий составил $37 тысяч. Кадры видеонаблюдения зафиксировали, как он спокойно проходил по магазину, складывал дорогостоящие наборы Lego в тележку или брал их под мышку и без какой-либо маскировки выходил через главный вход, игнорируя систему безопасности.

Ранее в США женщина спустя 7 лет нашла собаку, которую у нее украли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами