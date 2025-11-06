Собака воссоединилась с хозяйкой спустя 7 лет после ограбления

UPI: в США женщина спустя 7 лет нашла собаку, которую у нее украли

В США женщина спустя семь лет нашла собаку, которую у нее украли, пишет UPI.

Как рассказала Габриэль Хартли, в 2018 году она вернулась с работы в четыре часа утра и обнаружила входную дверь своей квартиры выбитой, а любимого пса Луку – пропавшим. Спустя семь лет американка получила звонок от специалистов компании PetKey, занимающейся регистрацией микрочипов. Они сообщили, что ее питомец найден . Как выяснилось, сотрудник полиции заметил бродячего пса на дороге и отвез к ветеринару.

Состояние, в котором нашли Луку, шокировало ветеринаров и саму Габриэль. По словам женщины, она считает, что пса похитили для разведения, а когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем, просто выбросили на улицу.

У животного были обнаружены инфекция мочевыводящих путей, заражение крови, сломанные зубы и когти, а также следы нападений по всему телу. Вес взрослого кобеля составлял всего около 17 килограммов, что свидетельствовало о крайнем истощении.

Сейчас Лука проходит курс лечения. Несмотря на все пережитые испытания, пес помнит свои привычки и любимые лакомства — клубнику и арахисовое масло.

