На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собака воссоединилась с хозяйкой спустя 7 лет после ограбления

UPI: в США женщина спустя 7 лет нашла собаку, которую у нее украли
true
true
true
close
olgagorovenko/Shutterstock/FOTODOM

В США женщина спустя семь лет нашла собаку, которую у нее украли, пишет UPI.

Как рассказала Габриэль Хартли, в 2018 году она вернулась с работы в четыре часа утра и обнаружила входную дверь своей квартиры выбитой, а любимого пса Луку – пропавшим. Спустя семь лет американка получила звонок от специалистов компании PetKey, занимающейся регистрацией микрочипов. Они сообщили, что ее питомец найден . Как выяснилось, сотрудник полиции заметил бродячего пса на дороге и отвез к ветеринару.

Состояние, в котором нашли Луку, шокировало ветеринаров и саму Габриэль. По словам женщины, она считает, что пса похитили для разведения, а когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем, просто выбросили на улицу.

У животного были обнаружены инфекция мочевыводящих путей, заражение крови, сломанные зубы и когти, а также следы нападений по всему телу. Вес взрослого кобеля составлял всего около 17 килограммов, что свидетельствовало о крайнем истощении.

Сейчас Лука проходит курс лечения. Несмотря на все пережитые испытания, пес помнит свои привычки и любимые лакомства — клубнику и арахисовое масло.

Ранее мужчина в Бразилии нашел свою пропавшую в 2020 году собаку, листая соцсети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами