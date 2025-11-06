На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США арестовали мужчину, ограбившего десятки магазинов c Lego

Fox News: в США арестовали мужчину, укравшего Lego на $37 тысяч
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Техасе полицейские задержали 28-летнего Уинстона Лава, которого подозревают в серии дерзких краж наборов конструктора Lego из магазинов, пишет Fox News. Ущерб от его действий составил $37 тысяч.

Как сообщило полицейское управление города Ватауга, действия подозреваемого отличались крайней наглостью. Кадры видеонаблюдения зафиксировали, как Лав спокойно проходил по магазину, складывал дорогостоящие наборы Lego в тележку или брал их под мышку и без какой-либо маскировки выходил через главный вход, игнорируя систему безопасности.

«Он буквально бросал вызов всем, кто мог бы попытаться его остановить», — прокомментировал начальник полиции Джим Льюис.

По версии следствия, Уинстон является частью более крупной организованной группы, действующей в Техасе и Оклахоме и специализирующейся на кражах именно этой популярной и ликвидной продукции. Как отметили в полиции, украденные конструкторы легко продать онлайн почти по розничной цене, что делает такое преступление прибыльным относительно низком риске.

В ходе обыска по месту проживания Уинстона были обнаружены другие похищенные товары, наркотики, а также $5000 наличными. Кроме того, выяснилось, что на задержанного числится восемь неисполненных ордеров на арест за аналогичные преступления в разных округах.

Ранее в США арестовали голого мужчину по обвинению в краже со взломом.

