На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Карелии отреагировал на крушение военного самолета в республике

Парфенчиков направил экстренные службы к месту крушения самолета Су-30 в Карелии
true
true
true
close
Виталий Невар/РИА Новости

Экстренные службы выдвинулись к месту крушения военного самолета в Прионежский район Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

«Получил информацию о падении военного самолета в Прионежском районе. Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения», — написал он.

По данным Минобороны РФ, истребитель Су-30 разбился в Карелии во время учебно-тренировочного полета. Оба находившихся на борту пилота получили несовместимые с жизнью травмы, отметили в ведомстве.

Как писал Telegram-канал SHOT, инцидент произошел неподалеку от городского аэропорта — истребитель упал в лесном массиве.

В октябре самолет МиГ-31 разбился в Липецкой области, однако экипаж успел катапультироваться, летчики не пострадали. Авария произошла при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее в Дагестане потерпел крушение туристический вертолет Ка-226.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами