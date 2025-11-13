Украинцев предупредили об отключении света 14 ноября

Графики отключений света вводятся 14 ноября в большинстве регионов Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

Как отмечается в заявлении, причиной введения ограничений стали последствия массированных атак на энергетические объекты страны.

Согласно данным компании, графики почасовых отключений будут действовать с полуночи до 23:59 — в объеме от двух до четырех очередей. Также потребление электричества ограничат для промышленных потребителей.

10 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обстановка на Украине приблизилась к критической на фоне проблем с блэкаутами. По информации «Экономической правды», Украина за последние дни потеряла не менее 1 ГВт электрической генерации, а заявление об остановке всех государственных ТЭС вызвало «истерику» в офисе президента Владимира Зеленского. Несмотря на это, украинский лидер в момент отключения света в Мариинском дворце Киева назвал «нормальными» перебои с электроснабжением на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества, введены графики подачи воды. Пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса.

Ранее на Западе предрекли Украине самую опасную зиму с начала конфликта.