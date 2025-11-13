На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США букмекеры приняли более $2 млн на встречу Путина и Трампа

Жители США поставили более $2 млн на встречу Путина и Трампа до конца года
true
true
true
close
Reuters

Пользователи популярных в США сайтов со ставками на различные события заключили пари в общей сложности $2 млн на вероятность встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Букмекерский сайт Polymarket предлагает сделать ставку на встречу президентов РФ и США в Венгрии, предполагая вероятность этого события в 11%. Наибольшая вероятность (83%) была зафиксирована в середине октября, когда об этом впервые писали журналисты. В то же время отмечается, что агрегатор уже принял ставки на сотни тысяч долларов. Наиболее активной является ставка на конкретный срок: до конца ноября - почти $600 тыс. ставок; до конца года, с вероятностью в 16%, $6 при ставке в доллар - $1,3 млн.

По информации агентства, компания Kalshi обещает умножить вложенные $100 до $400, если лидеры стран встретятся до конца года, и столько же, если состоится их разговор. В целом на сайте принято ставок на сумму около $100 тыс. Общая оценка вероятности встречи и переговоров составляет примерно 17%.

13 ноября в Кремле заявили о том, что саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште все еще возможен. При этом помощник Путина не стал обозначать возможные сроки потенциальной встречи.

Ранее Трамп заявил, что отменил переговоры с Путиным.

