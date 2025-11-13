Глава МАГАТЭ, предположительно, прибыл в Калининград

Flightradar: в Храброво приземлился самолет, предположительно, с Гросси

Самолет из Марселя совершил посадку в международном аэропорту Храброво в Калининграде. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

На лайнере Немецких чартерных авиалиний, предположительно, прилетел гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает ТАСС.

Рейс F3 6571 Марсель — Калининград приземлился в аэропорту Краснодара в 17:34 местного времени (18:34 мск).

Накануне генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев анонсировал новые переговоры России и МАГАТЭ в Калининграде, сообщало РИА Новости. Они намечены на пятницу, 13 ноября.

4 ноября гендиректор МАГАТЭ заявил, что организация постоянно играет роль посредника между Россией и Украиной.

В середине октября Москва и Киев договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС, цель которого заключалась в ремонте поврежденных ЛЭП. Станция находилась без внешнего электроснабжения с 23 сентября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МАГАТЭ указали на риски ядерной безопасности на Запорожской АЭС.