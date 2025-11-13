На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ, предположительно, прибыл в Калининград

Flightradar: в Храброво приземлился самолет, предположительно, с Гросси
true
true
true
close
Михаил Голенков/РИА Новости

Самолет из Марселя совершил посадку в международном аэропорту Храброво в Калининграде. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

На лайнере Немецких чартерных авиалиний, предположительно, прилетел гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает ТАСС.

Рейс F3 6571 Марсель — Калининград приземлился в аэропорту Краснодара в 17:34 местного времени (18:34 мск).

Накануне генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев анонсировал новые переговоры России и МАГАТЭ в Калининграде, сообщало РИА Новости. Они намечены на пятницу, 13 ноября.

4 ноября гендиректор МАГАТЭ заявил, что организация постоянно играет роль посредника между Россией и Украиной.

В середине октября Москва и Киев договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС, цель которого заключалась в ремонте поврежденных ЛЭП. Станция находилась без внешнего электроснабжения с 23 сентября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МАГАТЭ указали на риски ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами