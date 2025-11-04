МАГАТЭ назвали посредником между Россией и Украиной

Гросси: МАГАТЭ постоянно играет роль посредника между РФ и Украиной

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация постоянно играет роль посредника между Россией и Украиной. Его слова приводит агентство Reuters.

Он отметил, что МАГАТЭ наблюдает за соблюдением положений временного «режима тишины» на Запорожской АЭС.

В середине октября Москва и Киев договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС, цель которого заключалась в ремонте поврежденных ЛЭП. Станция находилась без внешнего электроснабжения с 23 сентября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

2 ноября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии гарантий того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не возобновят обстрелы линий электропередачи (ЛЭП) ЗАЭС.

Он подчеркнул, что в настоящее время переговоры об обеспечении электроснабжения Запорожской АЭС не ведутся.

Ранее Гросси заявил о начале ремонта линий ЗАЭС после «локального прекращения огня».