В Ялте задержали мужчину за съемку видео с дрона рядом с охраняемым объектом

Росгвардия задержала в Ялте мужчину за запуск дрона рядом с охраняемым объектом

В Ялте сотрудники Росгвардии задержали мужчину за запуск беспилотного летательного аппарата рядом с охраняемым объектом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наряд вневедомственной охраны во время патрулирования территории заметил летевший на небольшой высоте дрон вблизи объекта и после осмотра прилегающей территории задержал оператора возле его автомобиля. Хозяина устройства задержали.

В Росгвардии отметили, что мужчина управлял дроном с возможностью видеосъемки и игнорировал действовавший запрет на использование беспилотников на территории Республики Крым. Задержанного передали сотрудникам следственно-оперативной группы МВД по Ялте для дальнейшего разбирательства. По результатам проверки в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

До этого в Татарстане полиция приняла за диверсантов запускавших дроны курсантов военного училища. Сотрудники полиции задержали расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан», который должен был совершить плановый облет территории в интересах Минобороны России. Людей в камуфляже с беспилотником увидели на поле местные жители и немедленно вызвали полицию. Прибывшие полицейские задержали курсантов.

Ранее в Германии задержали иностранца, запускавшего дроны у аэропорта.