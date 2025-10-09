Из российского вуза эвакуировали сотни людей из-за короткого замыкания

МЧС: 450 человек эвакуировались из вуза в Нижнем Новгороде

В университете им. Козьмы Минина в Нижнем Новгороде произошло короткое замыкание проектора. Эвакуировали 450 человек, сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

«В результате короткого замыкания проектора в учебной аудитории произошло возгорание на площади 1 квадратный метр. Самостоятельно эвакуировались 355 учащихся и 95 преподавателей», — говорится в сообщении.

Никто не пострадал. На месте работают дознаватели, добавили в ведомстве.

3 октября в здании Арбитражного суда Москвы объявили пожарную тревогу. По данным РИА Новости, в помещениях зафиксировали задымление. В связи с этим сотрудников и посетителей попросили немедленно выйти на улицу.

30 сентября в подмосковном городе Мытищи прошла эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит». Комментируя ситуацию, в региональном управлении МЧС РФ заявили о ложной тревоге. В свою очередь, сотрудники комплекса выразили уверенность, что эвакуация «вряд ли была учебной».

Ранее посетителей ТЦ «Бутово Молл» на юго-западе Москвы эвакуировали из-за задымления на фудкорте.