На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Из российского вуза эвакуировали сотни людей из-за короткого замыкания

МЧС: 450 человек эвакуировались из вуза в Нижнем Новгороде
true
true
true
close
Shutterstock

В университете им. Козьмы Минина в Нижнем Новгороде произошло короткое замыкание проектора. Эвакуировали 450 человек, сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

«В результате короткого замыкания проектора в учебной аудитории произошло возгорание на площади 1 квадратный метр. Самостоятельно эвакуировались 355 учащихся и 95 преподавателей», — говорится в сообщении.

Никто не пострадал. На месте работают дознаватели, добавили в ведомстве.

3 октября в здании Арбитражного суда Москвы объявили пожарную тревогу. По данным РИА Новости, в помещениях зафиксировали задымление. В связи с этим сотрудников и посетителей попросили немедленно выйти на улицу.

30 сентября в подмосковном городе Мытищи прошла эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит». Комментируя ситуацию, в региональном управлении МЧС РФ заявили о ложной тревоге. В свою очередь, сотрудники комплекса выразили уверенность, что эвакуация «вряд ли была учебной».

Ранее посетителей ТЦ «Бутово Молл» на юго-западе Москвы эвакуировали из-за задымления на фудкорте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами