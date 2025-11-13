Появилось видео задержания жителя Тывы, который напал на школьницу

В Тыве задержан житель города Кызыл, обвиняемый в домогательствах к несовершеннолетней. Видео с задержанием подозреваемого опубликовала пресс-служба Следственного комитета.

По оперативной информации, подозреваемого вычислили менее чем за день. Им оказался 35-летний уроженец города Ак-Довурак, проживающий в Кызыле.

Подозреваемого доставили к следователю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Само происшествие накануне попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник, наклонившись к девочке, попытался ее поцеловать. После того как та отпрянула, он силой повалил ее на землю и, удерживая, продолжил совершать противоправные действия. Остановить его смогли лишь случайные свидетели.

До этого в Ивановской области мигрант получил срок за развращение 13-летней девочки. Он подошел к пострадавшей в транспорте и совершил развратные действия. Фигуранта приговорили к трем с половиной годам колонии.

Ранее в Петропавловске-Камчатском мужчину приговорили к 12 годам за демонстрацию полового органа.