На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео задержания жителя Тывы, который напал на школьницу

СК показал видео задержания жителя Кызыла, набросившегося на девочку с поцелуями
true
true
true
close
Telegram-канал 112

В Тыве задержан житель города Кызыл, обвиняемый в домогательствах к несовершеннолетней. Видео с задержанием подозреваемого опубликовала пресс-служба Следственного комитета.

По оперативной информации, подозреваемого вычислили менее чем за день. Им оказался 35-летний уроженец города Ак-Довурак, проживающий в Кызыле.

Подозреваемого доставили к следователю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Само происшествие накануне попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник, наклонившись к девочке, попытался ее поцеловать. После того как та отпрянула, он силой повалил ее на землю и, удерживая, продолжил совершать противоправные действия. Остановить его смогли лишь случайные свидетели.

До этого в Ивановской области мигрант получил срок за развращение 13-летней девочки. Он подошел к пострадавшей в транспорте и совершил развратные действия. Фигуранта приговорили к трем с половиной годам колонии.

Ранее в Петропавловске-Камчатском мужчину приговорили к 12 годам за демонстрацию полового органа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами