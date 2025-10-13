На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петропавловске-Камчатском мужчину приговорили к 12 годам за демонстрацию полового органа

Жителю Камчатки дали 12 лет за демонстрацию полового органа несовершеннолетней
true
true
true
close
Shutterstock

Суд в Петропавловске-Камчатском признал виновным местного жителя, который демонстрировал половой орган несовершеннолетней девочке из окна своей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

«В июне 2024 года, используя беспомощное состояние незнакомой ему девочки, подсудимый совершил в отношении нее преступные действия, которые были квалифицированы судом по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, мужчина находился в своей квартире, когда увидел проходящую по улице девочку. Он привлек внимание потерпевшей и через оконное стекло продемонстрировал ей свой половой орган, чем нанес несовершеннолетней серьезную психологическую травму.

При этом подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

В начале сентября оперативники уголовного розыска задержали строителя-иностранца, пристававшего к девочке в Мурино. Инцидент произошел в Новом Девяткино 31 августа. Неизвестный мужчина приставал к ребенку, сидевшему на скамейке, и настойчиво звал девочку в лес, а потом попытался увести ее силой. 13-летнюю школьницу спасла случайная прохожая, она проводила девочку домой.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами