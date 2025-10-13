В Петропавловске-Камчатском мужчину приговорили к 12 годам за демонстрацию полового органа

Суд в Петропавловске-Камчатском признал виновным местного жителя, который демонстрировал половой орган несовершеннолетней девочке из окна своей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

«В июне 2024 года, используя беспомощное состояние незнакомой ему девочки, подсудимый совершил в отношении нее преступные действия, которые были квалифицированы судом по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, мужчина находился в своей квартире, когда увидел проходящую по улице девочку. Он привлек внимание потерпевшей и через оконное стекло продемонстрировал ей свой половой орган, чем нанес несовершеннолетней серьезную психологическую травму.

При этом подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

В начале сентября оперативники уголовного розыска задержали строителя-иностранца, пристававшего к девочке в Мурино. Инцидент произошел в Новом Девяткино 31 августа. Неизвестный мужчина приставал к ребенку, сидевшему на скамейке, и настойчиво звал девочку в лес, а потом попытался увести ее силой. 13-летнюю школьницу спасла случайная прохожая, она проводила девочку домой.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.