В Тыве задержали мужчину, который повалил девочку на землю и поцеловал

SHOT: в Тыве задержали мужчину, набросившегося на девочку с поцелуями
true
true
true

Жителя Тывы, подозреваемого в приставании к девочке, поймали. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, подозреваемому 35 лет, он является уроженцем города Ак-Довурак. Его уже задержали и направили на допрос.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет. В рамках закона за такое преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Об инциденте стало известно накануне. На видео с места преступления можно заметить, как мужчина и девочка идут по улице, но в какой-то момент первый останавливается и начинает приставать, пытаясь поцеловать.

Предположительно, после отказа или сопротивления, он повалил ребенка на землю, и, поцеловав, скрылся.

До этого в Ивановской области мигрант получил срок за развращение 13-летней девочки. Он подошел к пострадавшей в транспорте и совершил развратные действия. Фигуранта приговорили к трем с половиной годам колонии.

Ранее в Петропавловске-Камчатском мужчину приговорили к 12 годам за демонстрацию полового органа.

