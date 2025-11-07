Мигранта отправили в колонию за развращение девочки в общественном транспорте

В Ивановской области вынесли приговор 25-летнему мигранту, развращавшему 13-летнюю девочку. Об этом сообщает mkivanovo.ru.

Инцидент произошел в июле в салоне пассажирского транспорта. Иностранец, увидев девочку, подошел к ней и, расположившись сзади, совершил в отношении ребенка развратные действия без применения насилия.

Суд признал иностранца виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Он приговорен к трем с половиной годам колонии.

До этого в приморском ТЦ мужчина приставал к школьнице. В полиции уточнили, что по факту произошедшего обращений не было. Несмотря на это, правоохранители организовали проверку.

Ранее пожилая калининградка развращала внука, пока отец снимал происходящее на телефон.