На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мигранта отправили в колонию за развращение девочки в общественном транспорте

«МК»: в Ивановской области осудили мигранта, развращавшего 13-летнюю девочку
true
true
true
close
Shutterstock

В Ивановской области вынесли приговор 25-летнему мигранту, развращавшему 13-летнюю девочку. Об этом сообщает mkivanovo.ru.

Инцидент произошел в июле в салоне пассажирского транспорта. Иностранец, увидев девочку, подошел к ней и, расположившись сзади, совершил в отношении ребенка развратные действия без применения насилия.

Суд признал иностранца виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Он приговорен к трем с половиной годам колонии.

До этого в приморском ТЦ мужчина приставал к школьнице. В полиции уточнили, что по факту произошедшего обращений не было. Несмотря на это, правоохранители организовали проверку.

Ранее пожилая калининградка развращала внука, пока отец снимал происходящее на телефон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами