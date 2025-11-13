В ОАЭ создали новый «вирусный» шоколад

В Абу-Даби создали эксклюзивный шоколад с финиками и тахини

В Абу-Даби выпустили эксклюзивный шоколад, последовав примеру Дубая, где подобный десерт стал вирусным в прошлом году. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Новый шоколад Abu Dhabi Chocolate создан филиппинским шеф-поваром Нуэлем Катисом. Его особенностью стала начинка из фиников и тахини с добавлением шафрана и кардамона, а сама плитка покрыта съедобной золотой фольгой.

Дубайский шоколад с фисташковой пастой и тестом катаифи стал интернет-сенсацией летом 2024 года. По данным торговых точек Duty Free, за первую половину 2025 года в Дубае было продано 2,5 миллиона плиток этого десерта на сумму 45 миллионов долларов.

До этого стало известно, что магазин беспошлинной торговли Duty Free в Дубае продал ставший «вирусным» дубайский шоколад на сумму $7,84 млн за апрель. Россияне заняли второе место среди самых активных покупателей сладостей, потратив $14,97 млн, уступив лишь гражданам Индии ($19,76 млн).

Ранее россияне признались, что не могут удержаться от покупок трендовых товаров из соцсетей.