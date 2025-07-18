Россияне признались, что не могут удержаться от покупок трендовых товаров из соцсетей

Треть (30%) опрошенных россиян хотя бы раз приобретали товары, ставшие популярными в социальных сетях. При этом только 4% покупали их повторно, говорится в исследовании сети гипермаркетов «О'КЕЙ», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Первое место в топе самых востребованных «вирусных» продуктов в 2025 году все еще удерживает дубайский шоколад — он полюбился 26% опрошенных россиян. За последний год количество поисковых запросов с упоминанием этого товара в онлайн-каталоге выросло в 2,5 раза. Не теряют популярности и другие позиции с похожим вкусом: «дубайское» мороженое и шоколадная паста.

В топ-5 трендовых продуктов, по мнению опрошенных, также вошли бабл-ти, кислый мармелад, азиатские снеки и сладости (жареная морская капуста, острые чипсы, бобы с солью, желейные палочки), малина в шоколаде. Среди «вирусных» десертов из интернета особой популярностью пользуются финики со сливочным маслом и мороженое с соусом чили.

Топ трендовых товаров не из продуктовой категории возглавили антистресс-игрушки. Интерес к сквишам и слаймам за год вырос на 43%. Особенно популярны антистрессы в форме кошачьей лапки. Аналитики также отмечают, что россияне всё чаще ищут доступную альтернативу трендовым, но дорогостоящим товарам. Так, в период весеннего бума на игрушки Лабубу продажи объемных брелоков и мягких аксессуаров для сумок увеличились на 35%.

Информацию о новинках россияне чаще всего находят в Тelegram-каналах и новостных пабликах — такой вариант выбрали 27%. Еще 13% узнают о трендовых товарах из TikTok и Reels, а 12% замечают необычные продукты непосредственно в магазинах. Блогеры также влияют на потребительский интерес: 8% респондентов отметили, что ориентируются на рекомендации инфлюенсеров. Столько же узнают о новинках от друзей. При этом 32% опрошенных заявили, что вовсе не интересуются трендами из социальных сетей.

Ранее выяснилось, что больше половины россиян покупают в онлайне ночью.