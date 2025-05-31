В Дубае Duty Free за месяц продал «вирусный» шоколад на $8 млн

Магазин беспошлинной торговли Duty Free в Дубае продал ставший «вирусным» дубайский шоколад на сумму $7,84 млн за апрель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сети магазинов.

«Общая сумма продаж всех товаров за прошедший месяц составила $195,4 млн», — говорится в сообщении.

По данным агентства, россияне заняли второе место среди самых активных покупателей сладостей, потратив $14,97 млн, уступив лишь гражданам Индии ($19,76 млн).

На третьем месте по популярности оказались пассажиры из Саудовской Аравии ($14,03 млн). Следующими в списке оказались граждане из Китая ($10,75 млн) и Великобритании($9,92 млн).

До этого газета Financial Times писала, что тренд на дубайский шоколад в социальной сети TikTok вызвал дефицит фисташек в мире.

Десерт из шоколада, фисташковой пасты и катаифи приобрел популярность в 2024 году из-за обзоров блогеров. Быстрый рост спроса на это лакомство привел к тому, что за год стоимость фисташек на мировом рынке выросла на треть — с $7,65 до $10,30 за фунт (450 г).

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с дубайским шоколадом.