Озеро сдвинулось и затопило деревню из-за тайфуна на Тайване

CNA: новое озеро сдвинулось на 300 м и затопило деревню из-за тайфуна на Тайване

Новое барьерное озеро переместилось на 300 метров, затопив близлежащую деревню на Тайване, в результате тайфуна «Фунг-Вонг». Об этом сообщило агентство CNA, ссылаясь на тайваньское агентство охраны лесов и природы.

«Новое барьерное озеро образовалось в течении ручья Матайань в уезде Хуалянь и затопило деревню Минли в районе Ваньжун в четверг», — говорится в публикации.

С помощью беспилотников агентство охраны природы установило, что в результате тайфуна правый берег нового озера в первоначальном местоположении обрушился и вода сдвинулась. Далее озеро переполнилось водой и вышло из берегов.

В данный момент оно занимает территорию в 7,6 гектара, его объем составляет миллион кубометров.

12 ноября сообщалось, что тайфун «Фунг-Вонг», который обрушился на Филиппины на минувших выходных, перестроил маршрут и направляется к южным японским островам Окинава.

Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на северо-восточную часть Филиппин 9 ноября. Около 1,4 миллиона человек эвакуировали заранее, еще порядка миллиона — после начала циклона. По последним данным, 25 человек спасти не удалось.

По информации Philippine News Agency (PNA), из-за супертайфуна на Филиппинах около трех тысяч домов остались без электричества.

Ранее кот спас всю семью от наводнения после тайфуна на Филиппина.