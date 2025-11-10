Миллионы домов на Филиппинах остались без света из-за супертайфуна «Фунг-Вонг»

На Филиппинах около трех тысяч домов остались без электричества из-за супертайфуна «Фунг-Вонг». Об этом агентство Philippine News Agency (PNA).

Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на северо-восточную часть Филиппин накануне. Около 1,4 миллиона человек эвакуировали заранее. По последним данным, двух человек спасти не удалось.

«Почти 3 миллиона домохозяйств пострадали от перебоев с электроснабжением в воскресенье из-за последствий супертайфуна «Уван» (филиппинское название супертайфуна «Фунг-Вонг» - ред.). Национальное управление электрификации отмечает, что оценка ситуации продолжается», — говорится в материале.

Как передает национальное управление электрификации Филиппин, как минимум 20 энергетических компаний в 12 районах объявили о полном отключении электричества.

Также по данным министерства общественных работ и автомобильных дорог Филиппин, после супертайфуна «Уван» поврежден 31 участок дорог в восьми районах стран. Сейчас для расчистки дорог мобилизовали все ресурсы, пишет PNA.

До этого в Гидрометцентре РФ сообщили о том, что в ближайшее время тайфун начнет ослабевать.

Ранее Путин направил соболезнования президенту Филиппин.