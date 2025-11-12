На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тайфун «Фунг-Вонг» развернулся и приближается к Японии

PAGASA: тайфун «Фунг-Вонг» после Филиппин направился к японскому острову Окинава
true
true
true
close
pagasa.dost.gov.ph

Тайфун «Фунг-Вонг», который обрушился на Филиппины на минувших выходных, перестроил маршрут и направляется к южным японским островам Окинава. Об этом сообщает филиппинское метеорологическое бюро PAGASA.

На момент публикации давление в центре тайфуна составляет 994 гектопаскаля. По данным агентства, сила ветра достигает 23 метров в секунду, а при порывах показатели поднимаются до 35 метров в секунду.

Ожидается, что циклон приблизится к южному побережью японского острова Окинава в среду, 12 ноября, после чего пройдется вдоль его восточного побережья. Метеорологи утверждают, что тайфун будет сопровождаться ливнями и шквалистыми ветрами.

Местным жителям настоятельно рекомендуется не выходить в море и соблюдать бдительность.

Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на северо-восточную часть Филиппин 9 ноября. Около 1,4 миллиона человек эвакуировали заранее, еще порядка миллиона — после начала циклона. По последним данным, 25 человек спасти не удалось.

По информации Philippine News Agency (PNA), из-за супертайфуна на Филиппинах около трех тысяч домов остались без электричества.

Ранее Путин направил соболезнования президенту Филиппин.

