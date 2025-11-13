В Нижнекамске произошел пожар на крупном предприятии

На территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошел пожар. Случилась разгерметизация оборудования, пишет «Татаринформ», ссылаясь на пресс-службу завода.

По предварительным данным, пострадавших нет. МЧС республики Татарстан пока не прокомментировало ситуацию. Сейчас оперативные службы ликвидируют возгорание, пишет издание.

По информации Telegram-канала «Нижнекамск.Жесть», загорелась установка.

Вечером 22 октября на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области произошел взрыв. Губернатор Александр Текслер тогда рассказывал, что угрозы для жителей города и гражданских объектов отсутствовали. На место происшествия тогда прибыли сотрудники всех оперативных служб, была развернута работа штаба.

Предварительно, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Информация об атаке беспилотного летательного аппарата не подтвердилась. В результате произошедшего не удалось спасти 13 человек.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи со взрывом в Копейске.