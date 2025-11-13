Хинштейн рассказал о последствиях удара по Льгову

Хинштейн: ВСУ атаковали сахарный комбинат, шесть домов и автомобили во Льгове

В городе Льгов Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены шесть частных домов, два автомобиля, а также склад сахарного комбината. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки были повреждены шесть домов. Зафиксированы повреждения окон, крыш и фасадов зданий. Помимо этого, взрывной волной были посечены два автомобиля.

Хинштейн добавил, что один из беспилотников атаковал склад сахарного комбината. По словам врио губернатора, обошлось без пострадавших.

На данный момент на местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Глава региона пообещал оказать помощь собственникам с восстановлением и ремонтом домов.

До этого сообщалось, что по поручению губернатора на место происшествия выехал глава Льгова Алексей Клемешов.

В утренней сводке Минобороны РФ говорилось, что в ночь на 13 ноября силы противовоздушной обороны перехватили 130 украинских беспилотников в 11 регионах страны и над акваторией Черного моря. При этом 32 дрона сбили в небе над Курской областью.

Ранее в МИД сообщили, когда саперы из Северной Кореи начнут работы в Курской области.