ВСУ ударили по Курской области

ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области
Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал жилой дом в городе Льгове Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Пржевальского.

Еще один беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны над сахарным заводом, рассказал Хинштейн.

По поручению губернатора на место происшествия выехал глава Льгова Алексей Клемешов. Оперативные службы приступили к работе по устранению последствий атаки.

Данных о возможных пострадавших не поступало. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил Хинштейн.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 13 ноября силы противовоздушной обороны перехватили 130 украинских беспилотников в 11 регионах Российской Федерации и над акваторией Черного моря. 32 дрона была уничтожено над Курской областью.

8 ноября Хинштейн сообщал, что ВСУ пытались атаковать одну из теплоэлектроцентралей в Курске.

Ранее в МИД сообщили, когда саперы из Северной Кореи начнут работы в Курской области.

