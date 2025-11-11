В МИД сообщили, когда саперы из Северной Кореи начнут работы в Курской области

Северокорейские саперы начнут разминирование в Курской области, когда для этого возникнут благоприятные условия, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналистов, дипломат отметил, что саперы из КНДР сразу начнут работы в Курской области, как только для этого будет создана благоприятная ситуация.

1 октября министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между странами.

4 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине сообщил, что КНДР будет поддерживать РФ в защите суверенитета и территориальной целостности. Сообщалось, что северокорейский лидер выразил радость от того, что снова встретился с российским коллегой, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между странами.

Ранее Медведев высказался о героизме бойцов КНДР, защищавших Курскую область.