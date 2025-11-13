В России за ночь сбили 130 беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 130 БПЛА в 11 регионах и над акваторией Черного моря

Силы ПВО в период с 23:00 мск до 8:00 перехватили 130 беспилотников в 11 регионах и над акваторией Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

Больше всего беспилотников было уничтожено в Курской и Белгородской областях — по 32 единицы.

По информации ведомства, 20 БПЛА сбили в Воронежской области, 17 БПЛА – над акваторией Черного моря, семь — в Крыму, шесть — в Орловской области, пять в Краснодарском крае, четыре — в Тамбовской области, три — в Ростовской области, два — в Брянской области и по одному в Тульской и Московской областях.

Утром губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате падения обломков сбитого беспилотника в регионе были повреждены несколько автомобилей и дома. На местах происшествия работают сотрудники МЧС.

По предварительной информации, при атаке никто не пострадал.

Ранее четыре дома пострадали при атаке дронов в Орловской области.