Глава МВД сообщил о сокращении количества киберпреступлений в России

Колокольцев: в РФ число киберпреступлений сократилось впервые за последние годы
Дмитрий Астахов/РИА Новости

В России число киберпреступлений сократилось впервые за последние годы по итогам прошедших девяти месяцев. Об этом в ходе представления новых руководителей двух территориальных органов заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

«Впервые такое, мы раньше [сокращения] не наблюдали. Но это опять-таки усилия всех взаимодействующих органов», — заявил он.

Колокольцев отметил, что необходимо придерживаться взвешенного подхода к вопросам кадровой политики, а также быть внимательными и уважительными к личному составу.

Помимо этого, глава МВД предупредил назначенных руководителей ГУ МВД России по Херсонской области и УМВД России по Сахалинской области о необходимости пресекать бесконтрольное нахождение иностранцев на территории регионов.

До этого президент страны Владимир Путин заявил, что Россия готова к тесному международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью. По его словам, подобные преступления представляют серьезную угрозу как для граждан, так и для государств. Он отметил, что киберпреступность часто связана с терроризмом, пропагандой экстремистской идеологии, а также незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Ранее стало известно, что Россия подпишет конвенцию ООН против киберпреступности.

