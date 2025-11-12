Появились подробности о состоянии мальчика, раненного при взрыве в Подмосковье

Mash: пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик остался с одним пальцем

Мальчик из подмосковного Красногорска, пострадавший в результате детонации замаскированной под 10-рублевую купюру мины, остался с одним пальцем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, врачам удалось сохранить только мизинец на правой руке. Остальные пальцы оказались раздроблены настолько, что их пришлось ампутировать.

«Место взрыва в Красногорске до сих пор обследуют спецы — ищут осколки ловушки и другие СВУ (самодельные взрывные устройства — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Как отметили авторы публикации, место происшествия не попадает в поле зрения камер видеонаблюдения. Поэтому злоумышленники могли выбрать его не случайно, подчеркивается в тексте.

Взрыв в Красногорске произошел 11 ноября. Возвращаясь с тренировки, школьник заметил на земле небольшой сверток — он выглядел как подарочная упаковка с прикрепленной к ней 10-рублевой купюрой. Мальчик попытался поднять находку, и в этот момент сработала спрятанная в ней мина. В результате ребенок получил тяжелые травмы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что в свертке были спрятаны около 10 граммов тротила.

Ранее власти Московской области пообещали помочь ребенку, пострадавшему при взрыве в Красногорске.