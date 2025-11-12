На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Подмосковья навестил пострадавшего на детской площадке в Красногорске ребенка

Воробьев: пострадавшего в Красногорске мальчика оперировали шесть часов
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Глава Московской области Андрей Воробьев навестил 9-летнего мальчика, который пострадал на детской площадке в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Состояние у мальчика тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом. Хочу поблагодарить медиков за оперативность и профессионализм» — отметил Воробьев.

Ранее сообщалось, что мальчик поднял сверток с денежной купюрой снаружи. Внутри оказалось самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Случайные прохожие срочно вызвали скорую. Сейчас ребенок находится под присмотром врачей в Детском центре имени Л.М. Рошаля.

«Мы рядом с семьей — окажем всю необходимую помощь», — подчеркнул глава Подмосковья.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, расследование взяла под контроль прокуратура.

