Регионам РФ предрекли отключение мобильного интернета вслед за Ульяновском

Решение о частичном отключении мобильного интернета в Ульяновской области принято в целях повышения безопасности. У жителей при этом останется возможность относительно комфортно передвигаться по городу, в том числе заказывать такси, оплачивать покупки, отметил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. В беседе с НСН он спрогнозировал введение аналогичных мер в других регионах страны.

Власти Ульяновской области сообщили об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения до завершения СВО. Зыков подчеркнул, что в регионе много стратегически важных предприятий, и региональные власти руководствуются вопросом их защиты от атак БПЛА, а также ставят в приоритет безопасность жителей. На этом фоне обеспечение граждан интернетом уходит на второй план.

«Конечно, это проблема для пользователей, но можно работать через Wi-Fi в кафе, общественных местах, бизнес-центрах, даже из дома. Именно мобильный интернет является важным фактором навигации, который помогает сегодня беспилотникам лететь, без сим-карты они теряются на местности», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в России создали «белый список» сайтов, которые будут работать даже при отключении интернета, включая соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер MAX, маркетплейсы, банковские приложения. По сути, людям оставляют возможность относительно комфортного передвижения по городу, подчеркнул Зыков.

При этом он добавил, что Ульяновская область – это лишь первый регион, который объявил официально о принятом решении, аналогичные меры вводятся и в других субъектах. Вероятно, на это повлияло наличие у властей каких-то данных, потребовавших срочных мер, предположил эксперт.

«Многие руководители регионов также могут впоследствии пойти на это решение», — заключил Зыков.

Напомним, об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения Ульяновской области накануне сообщил министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития региона Олег Ягфаров. По его словам, ограничения затронут не только районы Ульяновска, но и сельские территории в области. По его словам, жителям региона рекомендуется обратиться к провайдерам для подключения к проводному интернету.

