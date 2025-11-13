Уголовное дело возбуждено в отношении журналиста Ильи Косыгина

Дело о нарушении закона об иноагентах возбуждено против главреда «Довода»

Илья Косыгин (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уголовное дело возбуждено в отношении главного редактора издания «Довод» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Ильи Косыгина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Владимирской области.

Отмечается, что журналист обвиняется в нарушении требований закона об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса России)

В начале ноября МВД РФ сообщило, что Косыгин был объявлен в розыск. Основанием для розыска стала статья УК. При этом не указывалось, какая именно.

В августе 2023 года Минюст внес интернет-издание «Довод» в реестр иноагентов, а в октябре того же года в список попал и сам Косыгин. Ведомство отмечало, что журналист принимал участие в распространении материалов иноагентов, публиковал недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Ранее Совфед ужесточил условие для наказания иноагентов по УК.